З 1 січня 2026 року запроводять накопичувальні пенсії, - повідомляє Мінсоцполіти

10 декабря 2024, 8:45

Виплати залежатимуть від накопичень на індивідуальному рахунку, а не з "загального фонду", як на солідарному рівні.

Кожному працюючому українцю відкриють персональний рахунок для щомісячних внесків від роботодавця та держави. Ці кошти інвестуватимуться, щоб захистити їх від інфляції та примножити.Накопичені гроші залишатимуться власністю людини і їх можна буде передати у спадок. Вибір варіантів отримання пенсії: довічна пенсія або на певний строк. Довічна виплачується до смерті, а на строкову – на обраний період; якщо пенсіонер переживе цей період, виплати припиняються.Право на спадок зберігається 10 років для довічної пенсії та на весь період для строкової. Доступ до коштів - після 60 років і 35 років стажу.