У ЄС хочуть скоротити виплати пасажирам за затримки рейсів

23 мая 2025, 14:15

Брюссель готує зміни до правил компенсацій: авіакомпаніям можуть дозволити рідше й менше платити пасажирам.



Замість нинішніх 3 годин затримки, після яких надається компенсація, пропонують поріг у 5 годин. Також авіаперевізники не нестимуть відповідальності у разі страйків або хвороби персоналу.

За оцінками аналітиків, кількість виплат може скоротитися на 73%.Зараз діють такі компенсації:

• до 1 500 км – 250 €

• 1 500–3 000 км – 400 €

• понад 3 500 км – 600 €

• при затримці до наступного дня

• готель за рахунок авіакомпанії



А ось що пропонують:

• до 3 500 км і від 5 год затримки • 300 €

• понад 3 500 км і від 9 год – 500 €