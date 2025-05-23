У ЄС хочуть скоротити виплати пасажирам за затримки рейсів

Брюссель готує зміни до правил компенсацій: авіакомпаніям можуть дозволити рідше й менше платити пасажирам.
Замість нинішніх 3 годин затримки, після яких надається компенсація, пропонують поріг у 5 годин. Також авіаперевізники не нестимуть відповідальності у разі страйків або хвороби персоналу.
За оцінками аналітиків, кількість виплат може скоротитися на 73%.
Зараз діють такі компенсації:
• до 1 500 км – 250 €
• 1 500–3 000 км – 400 €
• понад 3 500 км – 600 €
• при затримці до наступного дня
• готель за рахунок авіакомпанії
А ось що пропонують:
• до 3 500 км і від 5 год затримки • 300 €
• понад 3 500 км і від 9 год – 500 €