20 аеропортів Європи з найбільшими затримками рейсів

Якщо плануєте літню подорож, варто закласти трохи додаткового часу на пересадки та очікування. Найбільша частка рейсів із затримкою понад 60 хвилин зафіксована в таких аеропортах:
Мілан-Бергамо — 11,96%
Ніцца — 11,92%
Кефалонія — 11,79%
Піза — 10,58%
Корфу — 9,54%
Пальма-де-Майорка — 9,33%
Реус — 9,13%
Понта-Делгада (Азорські острови) — 9,08%
Ольбія (Сардинія) — 8,71%
Задар — 8,65%
Закінтос — 8,48%
Неаполь — 8,40%
Ханья — 8,33%
Пафос — 7,87%
Кос — 7,72%
Родос — 7,68%
Ібіца — 7,48%
Аліканте — 7,27%
Міконос — 6,95%
Порту — 6,88%
Більшість аеропортів у рейтингу — популярні літні курорти, де сезонне навантаження суттєво впливає на пунктуальність рейсів.