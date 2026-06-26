20 аеропортів Європи з найбільшими затримками рейсів

26 июня 2026, 10:45

Якщо плануєте літню подорож, варто закласти трохи додаткового часу на пересадки та очікування. Найбільша частка рейсів із затримкою понад 60 хвилин зафіксована в таких аеропортах:

Мілан-Бергамо — 11,96%Ніцца — 11,92%Кефалонія — 11,79%Піза — 10,58%Корфу — 9,54%Пальма-де-Майорка — 9,33%Реус — 9,13%Понта-Делгада (Азорські острови) — 9,08%Ольбія (Сардинія) — 8,71%Задар — 8,65%Закінтос — 8,48%Неаполь — 8,40%Ханья — 8,33%Пафос — 7,87%Кос — 7,72%Родос — 7,68%Ібіца — 7,48%Аліканте — 7,27%Міконос — 6,95%Порту — 6,88%Більшість аеропортів у рейтингу — популярні літні курорти, де сезонне навантаження суттєво впливає на пунктуальність рейсів.