Flixbus запускає три нові маршрути з України — до Польщі, Молдови й Німеччини

14 апреля 2025, 12:45

Автобуси зупинятимуться в аеропортах у Варшаві, Будапешті, Кишиневі, Штутгарті, Любліні та Кельні, щоб пасажири могли продовжити подорож літаком.

Лоукостер запроваджує наступні напрямки:

Рейс N 3240: Дніпро — Олександрія — Кропивницький — Умань — Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — аеропорт Любліна — Люблін — Варшава.



Рейс N 3214: Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — Дрезден — Лейпциг — Єна — Веймар — Гіссен — Франкфурт — Дармштадт — Мангейм — Гайдельберг — Гайльбронн — Штутгарт.



Рейс N 3290: Київ — Житомир — Вінниця — Могилів-Подільський — Бєльці — аеропорт «Кишинів» — Кишинів.