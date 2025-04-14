Flixbus запускає три нові маршрути з України — до Польщі, Молдови й Німеччини

Автобуси зупинятимуться в аеропортах у Варшаві, Будапешті, Кишиневі, Штутгарті, Любліні та Кельні, щоб пасажири могли продовжити подорож літаком.
Лоукостер запроваджує наступні напрямки:
Рейс N 3240: Дніпро — Олександрія — Кропивницький — Умань — Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — аеропорт Любліна — Люблін — Варшава.
Рейс N 3214: Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — Дрезден — Лейпциг — Єна — Веймар — Гіссен — Франкфурт — Дармштадт — Мангейм — Гайдельберг — Гайльбронн — Штутгарт.
Рейс N 3290: Київ — Житомир — Вінниця — Могилів-Подільський — Бєльці — аеропорт «Кишинів» — Кишинів.