24 ноября 2022, 12:15

Чернігів отримав від польського Жешува два пасажирські автобуси

Отримані автобуси вже працюють на користь жителів міста та забезпечують транспортне сполученння тих частин міста, які найбільше постраждали внаслідок російської агресії з важливими соціальними, освітніми та іншими об'єктами.


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