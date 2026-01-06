ГлавнаяНовости
6 січня 2026, 10:15

Французький регіон передасть 400 автобусів для Київщини та Чернігівщини

Регіональне транспортне відомство повідомило, що ці машини використовуватимуть не як громадський транспорт, а для потреб «екстрених евакуаційних служб, сіл, шкіл, лікарень та будинків для людей похилого віку». 


