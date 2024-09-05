5 сентября 2024, 9:45

У Києві запровадили карантин через поширення амброзії

На всій території столиці буде проведено комплекс спеціальних заходів зі знищення вогнищ амброзії, повідомили у КМДА.

Під час дії карантинного режиму:

зриватимуть, скошуватимуть та спалюватимуть амброзію;
висаджуватимуть багаторічні трави, здатні пригнічувати цей небезпечний бур'ян;
використовуватимуть гербіциди, які офіційно дозволені в Україні.

Амброзія полинолиста – однорічна рослина, що може досягати 2 метрів. Сильний алерген. Особливо небезпечним є пилок амброзії. Потрапляючи на слизову оболонку дихальних шляхів, він викликає сильне подразнення й алергію аж до астматичних нападів.

Симптомами реакції на цвітіння амброзії є нежить, почервоніння і свербіж очей, сльозоточивість, свербіння шкіри, хрипи в грудях, кашель, подразнення і біль у горлі.

При перших ознаках алергії зверніться до лікаря щоб підібрати антигістамінні та інші препарати, які зможуть полегшити стан хворого.


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