ГлавнаяНовости
8 июня 2026, 12:15

Французький журнал Le Point присвятив обкладинку ЗСУ

На обкладинці видання зображений український військовий із дроном-перехоплювачем P1-Sun, який використовується для знищення російських «Шахедів».

У матеріалі наголошується, що нове покоління українських дронів дозволяє ефективно протидіяти повітряним атакам, а українська армія продовжує дивувати світ своїми технологічними рішеннями.


Оцените новость:
  • 0 оценок