На обкладинці видання зображений український військовий із дроном-перехоплювачем P1-Sun, який використовується для знищення російських «Шахедів».
У матеріалі наголошується, що нове покоління українських дронів дозволяє ефективно протидіяти повітряним атакам, а українська армія продовжує дивувати світ своїми технологічними рішеннями.
8 июня 2026, 12:15
Французький журнал Le Point присвятив обкладинку ЗСУ
На обкладинці видання зображений український військовий із дроном-перехоплювачем P1-Sun, який використовується для знищення російських «Шахедів».
Оцените новость: