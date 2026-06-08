Французький журнал Le Point присвятив обкладинку ЗСУ

8 июня 2026, 12:15

На обкладинці видання зображений український військовий із дроном-перехоплювачем P1-Sun, який використовується для знищення російських «Шахедів».



У матеріалі наголошується, що нове покоління українських дронів дозволяє ефективно протидіяти повітряним атакам, а українська армія продовжує дивувати світ своїми технологічними рішеннями.