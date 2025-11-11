В Естонії створили дешевий перехоплювач "Шахедів"

В Естонії представили Mark 1 — мініатюрну ракету класу «земля-повітря» нового покоління, призначену спеціально для знищення дронів.
