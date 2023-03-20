20 марта 2023, 11:15

Знищено близько 100 ЗРК РФ

Oryx повідомляє про знищення близько 100 російських ЗРК:

- 12 9К33 "Оса";
- 14 9К35 "Стрела-10";
- 26 "Бук-М1/2";
- 31 "TОР";
- 14 "Панцирь-С1".
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