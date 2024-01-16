16 января 2024, 11:15

Ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення

Раніше знищення такого літака вважалося неможливим, оскільки ці літальні апарати намагаються уникати переднього краю лінії фронту і тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника.


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