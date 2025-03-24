ГлавнаяНовости
24 марта 2025, 16:45

Україна перейде на літній час 30 березня

О 3:00 стрілки годинників переведуть на годину вперед.

Аби легше пережити перехід, варто лягати раніше на 20 хв, уникати шкідливої їжі й алкоголю та перебувати на свіжому повітрі.
Оцените новость:
  • 0 оценок