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24 марта 2025, 16:45
Україна перейде на літній час 30 березня
О 3:00 стрілки годинників переведуть на годину вперед.
Аби легше пережити перехід, варто лягати раніше на 20 хв, уникати шкідливої їжі й алкоголю та перебувати на свіжому повітрі.
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