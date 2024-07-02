Сервіс доставки їжі Bolt Food тепер у Чернівцях та Рівному

2 июля 2024, 11:15

Сервіс доставки їжі Bolt Food запустили ще у двох українських містах — Чернівцях та Рівному. На користувачів чекають 25 % знижки на меню та безкоштовна доставка першого замовлення.

Зробити замовлення в додатку можна з 10 ранку до 10 вечора.

Використовуючи передові технології та потужну мережу партнерів, Bolt Food пропонує швидку доставку їжі, даючи клієнтам різноманітний вибір ресторанів, які є на платформі. Улюблені всіма користувачами мережі, такі як Mcdonald's, Trattoria da Ventotto та Сицилія в місті Рівне, KFC, ШоШо та Matie у Чернівцях та десятки інших закладів харчування вже доступні в додатку.«Стрімке зростання та розвиток ринку доставки їжі в Україні підкреслює зростаючий попит на швидкі та зручні послуги. Наша експансія до Чернівців та Рівного є свідченням прагнення Bolt Food задовольнити цей попит та забезпечити винятковий сервіс для наших клієнтів по всій країні», — говорить В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.Щоб скористатися цією послугою, жителям Чернівців та Рівного потрібно завантажити додаток Bolt Food у смартфон і зробити декілька простих кроків:обрати ресторан;ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика;вибрати адресу доставки та спосіб оплати;дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.