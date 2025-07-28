Bolt запускає функцію підписки Bolt Plus

28 июля 2025, 18:45

Тепер українські користувачі сервісу Bolt зможуть оформити підписку Bolt Plus — це щомісячний пакет послуг вартістю 199 грн, який відкриває доступ до ексклюзивних переваг для замовлення поїздок та доставки їжі. Сервіси Bolt стали невід'ємною частиною щоденного життя мільйонів українців, тому запуск підписки став логічним кроком, для того, щоб найактивніші користувачі могли отримати ще більше вигоди.

У сервісі доставки їжі Bolt Food власники підписки мають можливість замовляти з ресторанів-партнерів безкоштовно — за умови, що сума замовлення становить від 249 гривень. Bolt покриває вартість доставки до 100 гривень за кожне таке замовлення, а кількість безоплатних доставок не обмежена. Крім того, замовлення підписників обробляються у пріоритетному порядку, тож їжа прибуває швидше.Для райдхейлінгу — це кешбек до 10% на всі поїздки, який автоматично повертається на Bolt Баланс і може бути використаний для наступних замовлень. Також у підписку входить три безкоштовні скасування поїздки на місяць, а ще — пріоритетний прийом замовлень: авто прибуває швидше, ніж зазвичай.«Ми запускаємо Bolt Plus, щоб зробити наші сервіси ще зручнішими та вигіднішими для українських користувачів. Ця підписка — це не просто новий формат взаємодії з платформою, це про щоденну економію часу і коштів, про більшу гнучкість і комфорт. Ми бачимо, як активно українці користуються як поїздками, так і доставкою їжі, і хочемо, щоб вони отримували більше за менші гроші. Bolt Plus — це логічний крок до розвитку цілісної екосистеми послуг, яка об’єднує щоденні потреби в одному рішенні. Ми віримо, що нова підписка стане корисним інструментом для наших клієнтів у великих містах і менших громадах по всій Україні», — зазначає В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.