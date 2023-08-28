Електросамокати Bolt тепер доступні в Ужгороді

28 августа 2023, 13:45

Компанія Bolt пропонує жителям міста Ужгород екологічний та ефективний спосіб пересування на короткі дистанції: з 25 серпня у місті стане доступним сервіс оренди електросамокатів.

Завдяки простому процесу розблокування через мобільний додаток Bolt, користувачі зможуть легко орендувати електросамокат. Потрібно лише завантажити додаток Bolt з App Store або Google Play Store; знайти найближчий самокат Bolt на карті додатку та відсканувати QR-код на самокаті, щоб розблокувати його.У вартість прокату входить плата за розблокування у розмірі 9 грн та оплата - 2,9 грн за хвилину користування. Електросамокати Bolt розроблені з урахуванням принципів безпеки найвищого рівня, що відображає прагнення компанії зробити поїздки своїх користувачів легкими та безпечними. Кожна поїздка на електросамокаті Bolt застрахована. Страхування покриває всі ризики, пов’язані з травмуванням користувачів. Якщо дії користувача сервісу завдадуть шкоди третім особам, страховка також покриє ці витрати. Загальна сума страхування кожної поїздки становить 200 000 грн. Страховка діє з моменту розблокування до моменту блокування електросамоката.

“Розширення географії сервісу оренди самокатів Bolt є ключовим моментом у нашій місії з трансформації системи міського транспорту. Рішення для мікромобільності, такі як електросамокати, - це не лише про ефективне та зручне пересування, але й про переосмислення розвитку міської інфраструктури згідно стратегії компанії: “Міста для людей”, - зазначає керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.