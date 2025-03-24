Bolt перезапускає сезон електросамокатів в Україні у 2025 році

24 марта 2025, 18:15

Сервіс оренди електросамокатів відновлює роботу в тих містах, де був доступний минулого року і планує розширення географії сервісу цього року.



Тренд на мікромобільні види транспорту стрімко зростає завдяки їхній економічності, екологічності та здатності вирішувати проблему «останньої милі» в міських перевезеннях. В Україні цей тренд підкріплюється прагненням жителів великих міст уникати заторів і шукати гнучкі альтернативи традиційним видам транспорту. Bolt активно сприяє розвитку мікромобільності, пропонуючи зручний і швидкий спосіб пересування, що відповідає сучасним потребам жителів міст.

Разом із перезапуском сезону Bolt наголошує на важливості дотримання правил безпеки та паркування, щоб забезпечити комфорт для всіх учасників дорожнього руху.Висувайте підніжку, щоб самокат стояв вертикально й не падав.

Залишайте самокат у такому місці, де наступний користувач зможе легко знайти його.

Паркуйтеся відповідально! Не перекривайте входи/виходи, не залишайте самокат посередині тротуару або за поворотом, де він може стати перешкодою для інших.

Паркуйте самокат на рівній поверхні.

Якщо ви бачите електросамокат, який лежить на тротуарі, то підніміть його та поставте вертикально. Це допоможе іншим людям безпроблемно пересуватися тротуарами.

«Наша мета — зробити міста зручнішими для життя, надаючи людям екологічний, швидкий і доступний транспорт. Ми бачимо зростаючий попит на мікромобільність і прагнемо розширити нашу присутність у нових містах, щоб ще більше українців змогли відчути переваги цього виду транспорту. Безпека користувачів залишається для нас пріоритетом, тому ми продовжимо впроваджувати інноваційні рішення для підвищення рівня відповідального водіння та дотримання правил паркування", — зазначає Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.



Міста, де сервіс уже було активовано: Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Житомир, Ужгород. Незабаром також перезапуск відбудеться в Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі, Рівному та Черкасах.