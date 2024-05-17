Електросамокати Bolt знову в Одесі

17 мая 2024, 10:45

Жителі та гості Одеси зможуть знову користуватися зручним і доступним видом транспорту для швидкого пересування вулицями міста, орендуючи електросамокати за допомогою сервісу Bolt.

Завдяки своїй зручності та екологічності електросамокати стали досить популярним видом транспорту для повсякденного пересування мешканців багатьох міст. Незалежно від того, чи це швидка поїздка до магазину або аптеки, чи подорож переповненими міськими вулицями, сервіс Bolt пропонує всім бажаючим безпроблемний та ефективний спосіб пересування на електросамокатах. Впровадження цієї послуги не лише забезпечує користувачам електросамокатів Bolt зручні та приємні поїздки, а й вирішує нагальні міські проблеми, такі як затори та шкідливі викиди. Таким чином Одеса відповідає на глобальні тенденції сталого розвитку міст, сприяючи створенню екологічно чистого та зеленого мегаполіса.«Розширення послуг мікромобільності в різних містах – це не просто пропозиція зручних варіантів пересування, це формування майбутнього сталого міського розвитку. Впроваджуючи такі альтернативні види транспорту, ми впливаємо на зменшення заторів та спрощення пересування на вузьких вулицях Одеси, а також прокладаємо шлях до більш чистого, зеленого та придатного для життя міського середовища для наступних поколінь», – зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.Щоб розблокувати електросамокат Bolt, потрібно завантажити мобільний додаток Bolt з App Store або Google Play Store, знайти найближчий вільний самокат на карті в додатку та відсканувати QR-код на самокаті, щоб почати поїздку. У вартість оренди входить плата за розблокування та похвилинна оплата.