У Литві можуть конфісковувати електросамокати та електровелосипеди за порушення

7 июля 2026, 13:45

У Сеймі Литви зареєстрували законопроєкт, який передбачає конфіскацію потужних електросамокатів і електровелосипедів, якщо вони не зареєстровані та не застраховані відповідно до вимог закону.

За керування таким транспортом пропонують штраф:

50–100 євро — за перше порушення;

150–200 євро — за повторне.



Також право зупиняти електросамокати та виписувати штрафи можуть надати не лише поліції, а й уповноваженим працівникам муніципалітетів.



Якщо закон ухвалять, він набуде чинності з 1 листопада 2026 року.