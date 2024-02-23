Нардепи хочуть наглядати за українцями по відео

Нардепи зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується ввести режим відеонагляду за громадянами.
Пояснюється, що це потрібно для забезпечення національної безпеки, типу це сприятиме попередженню і ліквідації можливих загроз.
«Обʼєктами відеомоніторингу» називають:
⏺інформаційні об'єкти, до яких належать фізособи, а також транспортні засоби;
⏺обʼєкти критичної, економічної інфраструктури тощо;
⏺парки, зони відпочинку;
⏺памʼятки культурної та історичної спадщини;
⏺вулиці, автостоянки тощо;
⏺медзаклади та навчальні заклади.