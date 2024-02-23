Нардепи хочуть наглядати за українцями по відео

23 февраля 2024, 10:45

Нардепи зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується ввести режим відеонагляду за громадянами.

Пояснюється, що це потрібно для забезпечення національної безпеки, типу це сприятиме попередженню і ліквідації можливих загроз.«Обʼєктами відеомоніторингу» називають:⏺інформаційні об'єкти, до яких належать фізособи, а також транспортні засоби;⏺обʼєкти критичної, економічної інфраструктури тощо;⏺парки, зони відпочинку;⏺памʼятки культурної та історичної спадщини;⏺вулиці, автостоянки тощо;⏺медзаклади та навчальні заклади.