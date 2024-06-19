Рада ухвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу"

19 июня 2024, 10:15

Верховна Рада у вівторок, 18 червня, ухвалила законопроєкт №11084 про створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Компанії, які увійдуть до цього списку, менше перевірятимуть.Документ у другому читанні та в цілому підтримали 263 нардепи. Проєкт передбачає, що підприємець, який відповідає критеріям рівня сплати податків та зп не отримуватиме податковий контроль. Документ розширює зміст поняття "податковий ризик" і впроваджує термін "комплаєнс (управління податковими ризиками)"."На сьогодні автоматично до цього клубу включається 5000 підприємств. Їхній перелік і перелік критеріїв, яким потрібно відповідати, незабаром буде на сайті ДПСУ".