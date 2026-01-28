Франція зробила перший крок до заборони соцмереж для дітей

28 января 2026, 11:45

Законопроєкт ухвалила нижня палата парламенту (Національна асамблея). Далі його мають проголосувати в Сенаті, перш ніж він остаточно стане законом.

Документ пропонує вже з 1 вересня цього року заборонити соцмережі для дітей до 15 років. Це означає, що діти не зможуть реєструвати нові акаунти, а існуючі мають деактивувати.Законопроєкт також розширює вже чинну заборону на використання мобільних телефонів у школах — тепер вона має охопити й старші навчальні заклади.Якщо документ остаточно приймуть, то Франція стане другою країною після Австралії, яка встановила такі масштабні обмеження на соцмережі для дітей.