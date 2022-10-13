13 октября 2022, 13:15

Франція обіцяє ЗСУ модернізовані M270

Франція пообіцяла поставити Україні 3 РСЗВ LRU, тобто модернізовані M270.

Подробиці згодом.

 
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