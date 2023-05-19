ВСУ получат 8 ракетных комплексов M270 от Норвегии

Норвегия совместно с Великобританией передадут Украине 8 ракетных комплексов M270 и 3 радара артиллерийского наведения ARTHUR, - министр обороны Норвегии.
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