Норвегия этой осенью развернет истребители F-35 в Польше

2 июля 2025, 12:15

Как сообщило Министерство обороны Норвегии, F-35 будут развернуты для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.

«Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.Как известно, с декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.