НАТО открывает в Европе 2-й логистический центр для оружия ВСУ

22 декабря 2025, 14:45

С января 2026 г. в Румынии заработает новый логистический центр НАТО, который будет координировать и обеспечивать транзит вооружения для Украины.

Об этом пишет Defense Express.Отмечается, что это будет второй крупный хаб по аналогии с польским центром в Жешуве. В издании отметили, что румынский центр будет работать в тандеме с польским.Сообщается, что благодаря новому центру НАТО сможет удвоить максимальный уровень транзита вооружения, которое поставляют партнеры в Украину, в том числе в рамках механизма PURL. Эксперты отмечают, что появление второго хаба снижает зависимость от польского центра и обеспечивает более стабильные поставки критически необходимых средств противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов. По данным издания, новый логистический центр будет находиться под прямым командованием НАТО.