Венгрия больше не возражает против транзита оружия в Украину

Венгрия не возражает против транзита оружия в Украину через свою территорию, — заявил заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр во время визита во Львов.Ранее сообщалось, что Венгрия возражает против поставок западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье, однако сегодня Мадяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставки оружия в Украину.
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