Украина ведет диалог с США о закупке американского оружия — МИД

11 июня 2025, 12:15

"Украина ведет активный диалог с США о закупках американского оружия. Украина готова покупать американское оружие, в том числе ПВО, Patriot и другие средства, которые мы от США все эти годы получаем. Мы благодарны США за всю предоставленную помощь. Это действительно весомая большая помощь, за которую украинский народ будет благодарен американскому всегда", — сказал на брифинге спикер МИД Украины Георгий Тихий.



Он отметил, что пакеты ранее одобренной помощи США поступают.