4 марта 2025, 8:15

Заменить американские Patriot для Украины можно только одним видом ЗРК — Forbes

СМИ пишет, что в случае прекращения военной помощи от США и поставок Украине систем Patriot альтернативой могут стать SAMP/T и ракеты Aster.



В статье говорится, что Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на украинское после ссоры Трампа с Зеленским, и почти любой другой класс оружия, который нужен Украине, она может создать самостоятельно или приобрести у своих европейских союзников. Но США имеют почти полную монополию на лучшие ракеты класса "земля–воздух" и их пусковые установки и радары.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал выделить $2 млрд на поставки Украине 5 тыс. ракет ПВО малой дальности Martlet. Норвежская фирма Kongsberg объявила о плане объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля–воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS. Но это не решает проблему ПВО Украины большой дальности.



Теоретически Госдеп США может разрешить продажу Patriot с завода в Германии, совместно управляемого американской Raytheon и европейской MBDA. Однако первое производство на этом заводе планируется не раньше 2027 года. Украина также разрабатывает ЗРК большой дальности SD-300, но его серийное производство еще не запущено.



Скорее всего, европейским странам придется оснастить Украину полностью европейскими средствами ПВО такого же класса, как Patriot, причем быстро, и есть только один реалистичный вариант: SAMP/T, отмечает Forbes.

