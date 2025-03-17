У Украины почти закончились ракеты к системам ПВО SAMP/T — Corriere della Sera

17 марта 2025, 10:15

У Украины две таких системы, их передали Италия и Франция.

По данным издания, украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию предоставить не менее 50 ракет Aster-30 к этим системам, поскольку украинские запасы практически исчерпались.



Но решение пока не принято, поскольку запасы Италии опустились до критически низкого уровня, необходимого для защиты собственной территории. У Франции, по данным издания, запас этих ракет должен быть больше.



Французско-итальянский комплекс SAMP/T иногда сравнивают с американским Patriot, но, как отметила The Wall Street Journal, опыт его применения в Украине показал, что он менее эффективно сбивает баллистические ракеты.