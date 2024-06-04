ВСУ получат вторую SAMP-T

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна отправит Украине вторую систему ПВО SAMP-T.
По словам Таяни, SAMP/T станет частью готовящегося девятого пакета помощи Италии Украине. Других подробностей он не сообщил.
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