Италия готовит пакет военной помощи Украине

27 октября 2025, 10:45

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, сообщило агентство Bloomberg 24 октября.

По данным СМИ, в нем основное внимание — на боеприпасах, а также на ракетах для систем ПВО SAMP/T.



Ожидается, что пакет может быть готов до конца года (это зависит от процедуры согласования в парламенте).



Правительство, возглавляемое Джорджей Мелони, за время полномасштабной войны отправило 11 пакетов помощи Украине на сумму от €2,5 до 3 млрд, сообщили источники агентства. Среди прочего, по их словам, Италия отправила в Киев две батареи SAMP/T.



Детали пакетов публично не разглашаются, поскольку подпадают под строгие законы о государственной тайне, добавило агентство.

