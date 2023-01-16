Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T

16 января 2023, 18:15

По данным издания, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

RID сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего 5 батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE.