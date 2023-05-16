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16 мая 2023, 10:45
ЗСУ отримали ЗРК SAMP/T
В Україну прибув спільно обіцяний Італією та Францією ЗРК SAMP/T.
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