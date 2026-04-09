Турция и Италия начали переговоры по производству ЗРК SAMP/T

9 апреля 2026, 9:15

Власти Турции начали переговоры с Италией по приобретению и производству систем ПВО SAMP/T.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники. Отмечается, что ранее Турция вела аналогичные переговоры с Францией, но Париж отклонил запрос Анкары на поставки ЗРК. Согласно источникам, к активизации переговоров Турцию подтолкнули инциденты с упавшими на территории страны иранскими ракетами во время военной операции США и Израиля.Французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T предназначен для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты и крылатые ракеты. Его чаще сравнивают с американским Patriot, но SAMP/T менее эффективно сбивает баллистические ракеты.