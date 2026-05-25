25 мая 2026, 15:15

Бренд ERGO презентував новий підлоговий вентилятор ERGO FS 1415 R, оснащений регульованою стійкою та пультом дистанційного керування.Підлоговий вентилятор ERGO FS 1415 R – це простий, недорогий та ефективний спосіб подолати літню спеку в приміщеннях, де використання кондиціонера недоречне з різних причин. Цей вентилятор має привабливий і міцний корпус з чорного матового пластику та завдяки сучасному елегантному вигляду пасуватиме до будь-якого інтер’єру. Регульована стійка цього вентилятора має три положення, дозволяючи встановити пристрій на висоті 634, 867 та 1100 мм. Така конструкція робить вентилятор універсальним рішенням для використання як на підлозі, так і на столі або інших поверхнях. Пластикова захисна решітка з дрібною сіткою захищає дітей та домашніх тварин від контакту з лопатями, а нижня платформа з обважнювачем робить конструкцію стійкою до перекидання.

Завдяки сучасному двигуну та аеродинамічним лопатям вентилятор ERGO FS 1415 R споживає лише 60 Вт електроенергії, забезпечуючи ощадливу продуктивність, достатню для створення приємного мікроклімату в приміщенні площею до 25 м². Три швидкості роботи двигуна дають змогу підібрати оптимальний режим роботи, забезпечуючи швидке охолодження на максимальній потужності або тиху роботу вночі на мінімальних обертах. Поворотний механізм з автоповоротом і регулюванням кута нахилу дає змогу точніше налаштувати зони охолодження.Вентилятор оснащується зручною електронною системою керування і дистанційним пультом, за допомогою якого можна вмикати й вимикати пристрій, регулювати швидкість і напрямок обертання, а також програмувати роботу за таймером.Скоро літо, тож перед початком спекотного періоду придбання стильного, якісного та ефективного в роботі вентилятора – відмінна інвестиція в домашній затишок!