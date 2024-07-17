OPPO AED Україна презентує Reno12 FS 5G - стильний телефон зі ШІ

17 июля 2024, 10:31

OPPO AED Україна представляє OPPO Reno12 FS 5G, поповнивши Reno серію надзвичайно стильним телефоном зі штучним інтелектом (ШІ).

Завдяки дизайну Cosmos Ring Design, динамічній підсвітці Halo Light та інтелектуальному адаптивному екрану з частотою оновлення 120 Гц, захищеному міцним корпусом Універсальна броня (All-Round Armour), OPPO Reno12 FS 5G вражає своїм стильним дизайном та міцною конструкцією. Як експерт у галузі портретної фотографії, OPPO Reno12 FS 5G не тільки є лідером у розвитку творчого потенціалу фотографів завдяки передовим функціям штучного інтелекту, таким як ШІ Вирізання зображень 2.0 (AI Eraser 2.0) та Розумне виділення зображень 2.0 (Smart Image Matting 2.0), але й підвищує продуктивність завдяки інструментам штучного інтелекту, таким як ШІ Резюме запису (AI Recording Summary), ШІ письменник (AI Writer) та іншим. Працюючи на платформі MediaTek Dimensity 6300, OPPO Reno12 FS 5G з підтримкою ШІ LinkBoost для покращеного зв'язку, забезпечує високу продуктивність і є найкращим вибором для користувачів, які бажають увійти у світ телефонів зі штучним інтелектом.

OPPO Reno12 FS 5G революціонізує дизайн Reno серії завдяки Cosmos Ring Design. Натхненний класичними наручними годинниками, ретельно виготовлений круглий модуль камери на задній панелі має елегантний вигляд, а підсвітка Halo Light оточує камеру, додаючи динамічний світловий ефект, який синхронізується з музикою та творює додаткову атмосферу під час прослуховування музичних композицій. Halo Light не лише забезпечує різноманітні світлові ефекти, що налаштовуються для різних сценаріїв, але й слугує системою сповіщень про заряджання, дзвінки та повідомлення.



Доповнюють Cosmos Ring два варіанти кольорів: Бурштиново-помаранчевий (Amber Orange) та Оливково-зелений (Olive Green). При товщині 7,69 мм в оливково-зеленому та 7,76 мм в бурштиново-помаранчевому кольорах, телефон важить всього 187 г.



OPPO Reno12 FS 5G може похвалитися інтелектуальним адаптивним екраном з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 2100 ніт. Функція Splash Touch усуває труднощі, спричинені мокрим екраном або руками, підвищуючи точність дотиків і свайпів навіть у дощову погоду або в інших умовах підвищеної вологості. Крім того, телефон пропонує інтелектуальний захист очей найвищого рівня, використовуючи як апаратні, так і програмні рішення для мінімізації випромінювання синього світла та відображення оптимальної температури екрану протягом усього дня.



Окрім елегантного зовнішнього вигляду,OPPO Reno12 FS 5G може похвалитися й неабиякою міцністю. Надійна броня включає в себе вдосконалений скляний екран і каркас з високоміцного сплаву власної розробки OPPO, а внутрішні компоненти захищені структурою з біонічним амортизуючим покриттям (Sponge Bionic Cushioning). Завдяки такому захисту зсередини OPPO Reno12 FS 5G має клас захисту від води та пилу IP64 та 5 зірок за результатами тестування SGS Performance Multi-Scene Protection Testing (Випробування SGS на ефективність захисту в різних ситуаціях).

В основі OPPO Reno12 FS 5G лежить прагнення OPPO зробити технологію штучного інтелекту доступною, надаючи більшій кількості користувачів передові функції GenAI. Наприклад, ШІ Вирізання зображень 2.0 (AI Eraser 2.0) пропонує плавний спосіб ШІ Розумне виділення зображень 2.0 ( AI Smart Image Matting 2.0) дозволяє створювати вирізи з кількох об'єктів, які можна зберігати як окремі наклейки для подальшого використання. Крім того, в телефоні є програма ШІ Студія (AI Studio), яка забезпечує персоналізовану фотографію на основі штучного інтелекту, перетворюючи звичайні портрети на унікальні цифрові аватарки.



OPPO Reno12 FS 5G додає також ряд корисних інструментів для підвищення продуктивності, таких як ШІ Зведення запису (AI Recording Summary), який може обробляти голосові записи та витягувати ключову інформацію в зручні для читання тексти. Більше функцій включено в ШІ Інструментарій (AI Toolbox), зокрема ШІ Письменник (AI Writer для швидкого створення електронних листів, постів у соціальних мережах і коментарів, ШІ Резюме (AI Summary) для вилучення важливих деталей з довгих уривків тексту та ШІ Читання (AI Speak) для читання статей вголос. Завдяки простому у використанні ШІ Інструментарію (AI Toolbox) користувачі можуть зручно викликати ці функції з бічної панелі.



Окрім набору функцій GenAI, OPPO Reno12 FS 5G підвищує якість фотозйомки завдяки системі надчіткої камери, що включає в себе високоякісну основну камеру на 50 Мп, макрокамеру на 2 Мп для ідеальних портретів крупним планом та надширококутну камеру на 8 Мп з кутом огляду 112 градусів, доповнену селфі-камерою на 32 Мп з кількома фокусними відстанями.



На додаток до цієї потужної комбінації камер, режим Pro Portrait використовує основну та макро-камери для створення професійного ефекту боке, а функція ШІ Ретуш портретів (AI Portrait Retouching) забезпечує більш яскраві та природні ефекти ретушування.

Технологія OPPO ШІ Підтримка посилань (AI LinkBoost) у поєднанні з антеною з круговим охопленням 360°, що використовує системну модель штучного інтелекту для покращення прийому сигналу та оптимізації вибору мережі, дозволяє підвищити якість зв'язку в мережі.

Інтелектуально адаптуючись до складних умов мережі, ШІ Підтримка посилань гарантує користувачам найкраще з'єднання. Наприклад, він прискорює швидкість обміну відео та зменшує буферизацію відеодзвінків у перевантажених мережах або мережах зі слабким сигналом. При виході з ліфта ШІ Підтримка посилань допомагає OPPO Reno12 FS 5G швидко підключатися до мережі на 36% швидше, ніж попереднє покоління, і підвищує точність визначення місцезнаходження при навігації за допомогою Google Maps. Для екстремальних випадків, коли покриття мережі взагалі відсутнє, BeaconLink від OPPO підтримує голосові дзвінки між пристроями через Bluetooth на основі самостійно розробленого протоколу, що робить можливим спеціальний зв'язок з мережею навіть у повністю роз'єднаному середовищі.



OPPO Reno12 FS 5G працює на платформі MediaTek Dimensity 6300, яка може похвалитися загальним покращенням енергоефективності на 10% у порівнянні з попереднім поколінням. Він доступний у конфігураці] пам'яті: 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ ПЗУ, а також до 12 ГБ додаткової віртуальної оперативної пам'яті за допомогою технології OPPO RAM Expansion, що гарантує безперебійну роботу в багатозадачному режимі. Додавання ексклюзивного процесора OPPO Trinity Engine також забезпечує довготривалу безперебійну роботу системи завдяки точному розподілу обчислювальних ресурсів. Сюди входить ROM-Vita, яка може розумно стискати та очищати пам'ять, щоб створити більше місця для користувацьких файлів. Завдяки цим вдосконаленням OPPO Reno12 FS 5G пройшов 50-місячний тест OPPO на безперебійну роботу, що гарантує безперебійну роботу системи протягом більш ніж чотирьох років використання.



Завдяки великому акумулятору ємністю 5000 мАг OPPO Reno12 FS 5G може забезпечити до 1,94 днів регулярного використання або вражаючі 13,95 годин безперервної стрімінгу TikTok. Завдяки передовим технологіям OPPO, акумулятор також здатний підтримувати оптимальну продуктивність протягом більше чотирьох років використання. Цей довговічний акумулятор доповнюється 45-ватним зарядним пристроєм SUPERVOOC TM Flash Charge, який забезпечує повну 100% зарядку за 71 хвилину. Навіть швидка 10-хвилинна зарядка від 1% може забезпечити понад 7 годин відтворення музики або понад 6 годин розмов.



В Україні смартфон OPPO Reno12 FS 5G можна придбати з 16 липня у кольорах Бурштиново-помаранчевий (Amber Orange) та Оливково-зелений (Olive Green).

Вартість OPPO Reno12 FS 5G 12/512 Гб становить 17999 грн.

Окрім цього, на старті продажів з 16/07 до 28/07 при покупці смартфону покупці отримують 6 місяців захисту екрана в подарунок.

Шукайте новинку на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.