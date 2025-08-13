Розпочато передзамовлення на смартфони OPPO Reno14 серії в Україні

13 августа 2025, 23:39

Компанія OPPO AED Україна запрошує українців першими відкрити для себе нову серію смартфонів Reno14.

З 13 по 24 серпня 2025 року, моделі Reno14 5G (12/256 ГБ) та Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) можна замовити за цінами від 24 999 грн та отримати у подарунок смартгодинник OPPO Watch X.

Серія Reno14 створена, щоб надихати. Вона поєднує вишуканий перламутровий дизайн Iridescent Mermaid, міцний корпус із захистом від води та пилу IP69 та передові ШI-можливості, які відкривають новий рівень мобільної фотографії й продуктивності.

Технологія ШІ Спалах для фотозйомки (AI Flash Photography) забезпечує неймовірну яскравість і деталізацію знімків навіть у найскладніших умовах освітлення, а ШІ Живі фотографії 2.0 (AI Livephoto 2.0) зберігає рух і світло в одному ідеальному кадрі. Зручні інструменти ШІ Редактора (AI Editor) допоможуть миттєво обробити фото, перетворюючи їх на знімки професійного рівня.

Смартфони Reno14 серії також вражають інтелектуальними сервісами:

● Інтелектуальний простір ШІ (AI Mind Space) — зберігає та миттєво знаходить будь-яку важливу інформацію;

● ШІ Перекладач дзвінків (AI Call Translator) — перекладає різними мовами дзвінки у реальному часі;

● Голосовий ШІ Секретар (AI Voice Scribe) — записує, підсумовує та перекладає ваші зустрічі, дзвінки чи відео.



Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) доступний у кольорах Смарагдовий Зелений та Перламутровий Блакитний.

Reno14 5G (12/256 ГБ) — у кольорах Смарагдовий Зелений та Перламутровий Білий.

Смартфони серії Reno14 можна передзамовити в Україні на сайтах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.