ОРРО пропонує суттєві знижки на свою техніку на Black Friday

19 ноября 2025, 15:15

OPPO AED Україна підготувала цікаві пропозиції на фірмові смартфони, планшети, навушники та інші смарт пристрої.



У період Black Friday на вас чекають спеціальні ціни, щоб ви могли вигідно оновити техніку та обрати ідеальні подарунки до зимових свят.



NEW! OPPO A6 Pro оснащений батареєю на 7000 мАг та захистом IP69, що гарантує стійкість до пилу, води та механічних впливів. AMOLED-дисплей 6,57" з ультратонкою рамкою із частотою 120 Гц забезпечує яскраве та плавне зображення, а система Trinity Engine разом із Luminous Rendering Engine у ColorOS 15 підтримує стабільну продуктивність навіть у багатозадачності.

Основна камера 50 Мп із підтримкою ШІ-обробки фото забезпечує деталізовані знімки у будь-яких умовах, а фронтальна камера 8 Мп підходить для якісних селфі та відеозвʼязку.



Корпус ОРРО A6 Pro має посилену середню рамку з алюмінієвого сплаву OPPO AM04, який захищає внутрішні компоненти від деформації, а дисплей має міцне скло AGC DT-Star D+ з покращеною стійкістю до подряпин і ударів.

NEW! OPPO A6 Pro (8/256 ГБ) + спеціальна комплектація для України – надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол – звичайна ціна 12999 грн. Акційна ціна 9999 грн (17/11-30/11).



OPPO Reno13 має 6,7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93,4%. Завдяки захисту IP69 смартфон витримує занурення у воду на глибину до 2 м, підтримує підводну зйомку без чохла та має окремий режим підводної камери.

Основна камера — 50 Мп, селфі — 50 Мп, відео 4K з обох боків. AI-інструменти — Clarity Enhancer, Unblur, Reflection Remover — допомагають покращити фото, а функція AI Motion оживляє зображення.

Смартфон працює на 4-нм процесорі MediaTek Dimensity 8350, має ефективну систему охолодження та ігрову оптимізацію AI HyperBoost. Акумулятор 5600 мАг підтримує зарядку SUPERVOOC 80 Вт і зберігає 80% ємності навіть через 5 років.

ОРРО Reno13 (12/256ГБ) звичайна ціна 24999 грн. Акційна ціна 16777 грн (17/11-30/11).

ОРРО Reno13FS (12/512ГБ) звичайна ціна 19999 грн. Акційна ціна 15555 грн (17/11-30/11).

ОРРО Reno13F 4G (8/512 Гб) звичайна ціна 14999 грн. Акційна ціна 12777 грн (17/11-30/11).



OPPO A5 Pro має 6,67-дюймовий яскравий IPS екран з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт. Завдяки захисту IP69, IP68 та IP66, смартфон витримує занурення у воду, високий тиск і пил, а також має сертифікат ударостійкості та скло Gorilla Glass 7i.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор 5800 мАг підтримує швидку зарядку 45 Вт: 30% за 19 хвилин.

Смартфон оснащено основною камерою на 50 Мп, а також фронтальною на 8 Мп. Є режими зйомки під водою, ШI-ретуш, усунення відблисків і розмиття. Завдяки стереодинамікам і Ultra Volume Mode гучність збільшується до 300%.

OPPO A5 Pro підтримує режим роботи в рукавичках, ігрову оптимізацію GameBoost та тримає продуктивність до 4 років завдяки системі Trinity Engine.

ОРРО A5 Pro (8/256 ГБ) звичайна ціна 9299 грн. Акційна ціна 7555 грн (17/11-30/11)+ спеціальна комплектація для України – надшвидкий зарядний пристрій 45Вт та фірмовий чохол.

ОРРО A5 Pro (8/128 ГБ) звичайна ціна 8499 грн. Акційна ціна 7444 грн (17/11-30/11)+ спеціальна комплектація для України – надшвидкий зарядний пристрій 45Вт та фірмовий чохол.

ОРРО A5 Pro 5G (8/256 ГБ) звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 8999 грн (17/11-30/11).



Універсальний планшет OPPO Pad SE з 11-дюймовим яскравим IPS екран (500 ніт), 4 динаміками з підтримкою Hi-Res Audio та батареєю на 9340 мАг, яка забезпечує до 11 годин відео чи 80 годин музики. Працює з Google Gemini, має дитячий режим із батьківським контролем, AI-помічник для нотаток, функцію дублювання екрана та зручний обмін файлами через O+ Connect і drag & drop.

Товщина корпусу — лише 7,39 мм, зарядка SUPERVOOC 33 Вт, інтелектуальне енергозбереження, тестована стабільність роботи протягом 36 місяців. OPPO Pad SE легко взаємодіє з іншими пристроями, підтримує спільне користування в родині та підходить для навчання, творчості й розваг.

ОРРО Pad SE LTE (6/128 Гб) звичайна ціна 11111 грн. Акційна ціна 8999 грн (17/11-30/11).

ОРРО Pad SE WiFi (4/128 Гб) звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 8222 грн (17/11-30/11).OPPO Watch X - Смартгодинник на Wear OS 4 із двоядерною архітектурою, має сапфірове скло та працює до 100 годин або 12 днів у екорежимі. Має GPS із подвійною частотою, автоматично розпізнає тренування, підтримує аналіз бігу та бадмінтону. Відстежує сон, пульс, стрес і SpO₂, синхронізується з OPPO OHealth і Health Connect.

Захищений за стандартами MIL-STD-810H, IP68 і 5ATM, підтримує швидку зарядку (повна за 60 хв). Інтегрований із Google Play, Assistant, Maps і Wallet.

OPPO Watch X звичайна ціна 15999 грн. Акційна ціна 9999 грн (17/11-30/11).



OPPO Enco Buds3 Pro з автономністю до 54 годин і швидкою зарядкою: 10 хвилин — 4 години прослуховування. Акумулятор зберігає до 80% ємності після 1000 циклів заряджання, що підтверджено сертифікацією TÜV Rheinland. Навушники оснащені 12,4-мм динаміком із титановим покриттям, підтримують еквалайзер Enco Master та Bluetooth 5.4 із затримкою 47 мс. Захист IP55 дозволяє використовувати їх під час тренувань, а подвійне підключення й Google Fast Pair забезпечують зручну взаємодію з різними пристроями. Вага одного навушника — лише 4,3 г.

Навушники ОРРО Buds3 Pro звичайна ціна 2222 грн. Акційна ціна 1555 грн (17/11-30/11), а також ОРРО Buds3 звичайна ціна 2399 грн. Акційна ціна 1555 грн (17/11-30/11).Акційна добірка не обмежується цим. У межах Black Friday зі знижками будуть доступні також наступні моделі:● NEW! Смартфон ОРРО Reno14 (12/256ГБ) за 24999 грн, замість 29999 грн (17/11-30/11)● NEW! Смартфон ОРРО Reno14FS (12/512ГБ) за 19999 грн, замість 24999 грн (17/11-30/11)● NEW! Смартфон ОРРО Reno14F (8/256 ГБ) за 14444 грн, замість 15999 грн (17/11-30/11)● Смартфон ОРРО A5 (8/256 ГБ) за 7499 грн, замість 8499 грн(17/11-30/11)● Смартфон ОРРО A5 (6/128 ГБ) за 6499 грн, замість 7499 грн (17/11-30/11)● Смартфон ОРРО A5x NFC (4/128 ГБ) за 5555 грн, замість 6499 грн (17/11-30/11)● WOW! Смартфон ОРРО A5x (4/128 ГБ) за 4999 грн, замість 5999 грн (17/11-30/11)● WOW! Смартфон ОРРО A3 (6/256 Гб) за 6499 грн, замість 7999 грн (17/11-30/11)● Смартфон ОРРО A3 (6/128 Гб) за 5799 грн, замість 6499 грн (17/11-30/11)● Смартфон ОРРО A3x (4/128 Гб) за 4499 грн, замість 4999 грн (17/11-30/11)● WOW! Планшет ОРРО Pad Neo LTE (8/128 ГБ) за 10999 грн, замість 13999 грн (17/11-30/11)● NEW! Навушники ОРРО X3s за 5555 грн, замість 6599 грн (17/11-30/11)● WOW! Навушники ОРРО Air4 Pro за 2999 грн, замість 3999 грн (17/11-30/11)● WOW! Навушники ОРРО Buds2 Pro за 999 грн, замість 1999 грн (17/11-30/11)