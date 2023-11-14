Acer Iconia Tab P10 - нові планшети офіційно в Україні

14 ноября 2023, 15:45

Оновлення лінійки планшетів Iconia Tab засноване на сучасній масовій платформі MediaTek Kompanio 500, що пропонує виважений баланс між продуктивністю та чималим запасом автономності.

Апаратна частина побудована з використанням 8-ядерного процесора MediaTek M8183C з підтримкою інструкцій обробки мультимедіа NEON для оптимального відтворення медіаконтенту. Платформа складається з чотирьох ядер Cortex-A73 та чотирьох ядер Cortex-A53, що працюють на частоті 2,0 ГГц, і графічного ядра Mali-G72 з частотою 800 МГц. Залежно від завдань, що виконуються, досягається висока швидкодія або ощадливе використання ресурсу акумулятора. Iconia Tab P10 обладнані до 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та внутрішнім сховищем обсягом до 128 ГБ, що може бути збільшене за рахунок слота для карток пам’яті microSD. З інших роз’ємів наявні USB Type-C для заряджання пристрою і передачі даних та порт для навушників 3,5 мм. Бездротові комунікації складаються з модуля Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0, а також навігаційного модуля GPS. Планшети Iconia Tab P10 обладнано дисплеєм IPS з діагоналлю 10,4 дюйми, максимальною яскравістю 350 ніт, широкими кутами огляду та роздільною здатністю WUXGA 2К 2000х1200. Застосування технології In-Cell Touch Panel (iTP) дозволило зменшити товщину пристрою до 7,8 мм, а корпус з алюмінію забезпечив компактні габарити з тонкими рамками навколо екрану – співвідношення екрану до корпусу сягає 76,8%. Для спілкування, відеоконференцій та мультимедіа наявні фронтальна 5 МП та основна камера 8 МП з автофокусом, мікрофон та пара стереодинаміків. Щоб забезпечити кращий досвід використання планшет обладнаний акселерометром та датчиком освітленості.

Acer Iconia Tab P10 працює під керуванням ОС Android 12. Використовується базова версія з оболонкою від Google, що не переобтяжена великою кількістю сторонніх додатків. Підтримка функцій Google Kids Space перетворює Iconia Tab P10 на зручний та безпечний інструмент для навчання та розвитку дітей, що може бути доповнений іншими засобами батьківського контролю з додатком Family Link. Місткий акумулятор на 6000 мАг забезпечує достатній ресурс автономної роботи.Повного заряду батареї вистачає на 10,5 годин відтворення відео.Acer Iconia Tab P10 (NT.LFREE.004) – від 7 999 грн.Acer Iconia Tab P10 (NT.LG1EE.004) – від 8 499 грн.