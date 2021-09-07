MediaTek представит новый чипсет Kompanio для компьютеров и ноутбуков

7 сентября 2021, 10:15

Тайваньский производитель полупроводников MediaTek анонсировал проведение презентации 9 сентября, в ходе которой компания намерена представить новую платформу серии Kompanio.

Известно, что предыдущий чипсет Kompanio 1300T создан на базе флагманского Dimensity 1200, предназначенного преимущественно для смартфонов.

Новый Kompanio рассчитан на использование в планшетах и ноутбуках. Уже представленный MediaTek Kompanio 1300T используется в недавно вышедшем флагманском планшете Honor — Tab V7 Pro.



Для того, чтобы приблизительно сформировать представление о возможностях нового решения, можно оценить 1300T — он использует четыре «больших» ядра Cortex-A78 и четыре «малых» Cortex-A55. В платформу интегрирован GPU Mali G-77 MC9, превосходящий Mali G57 MC5, представленный в уже устаревающем Kompanio 1200.



О характеристиках нового решения пока остаётся только догадываться, но известно, что Kompanio 1300T имеет интегрированный 5G-модем с поддержкой двух SIM-карт и мобильных операторов. Также обеспечена поддержка двух дисплеев с разрешением до 1080p, либо до 1440p для одного дисплея с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой видео HDR10+.



Вариант способен работать с камерами разрешением до 108 мегапикселей и осуществлять запись видео в 4К, со скоростью до 60 кадров в секунду. Интегрированный APU поддерживает функции вроде «интеллектуальной» оптимизации изображения AI Picture Quality (AI-PQ) и обработку голосовых команд.



Ожидается, что новая модель получит не меньше возможностей. Также уже известно, что MediaTek работает над флагманскими 4-нм чипсетами Dimensity 2000 для смартфонов, способными на равных состязаться с ещё не вышедшим флагманом Qualcomm Snapdragon 898. По слухам не исключено, что MediaTek может опередить конкурентов и первой выпустить 4-нм решение на рынок.

(С) 3dnews.