Новые процессоры Mediatek для бюджетных 5G-смартфов - стал известен техпроцесс

Компания Mediatek может переключиться на использование 10 или 12-нм техпроцесса при разработке бюджетных процессоров. Предположительно, их могут использовать в сериях Dimensity 700 и Dimensity 800. Об этом пишет DigiTimes.
Источники утверждают, что компания переключится на использование более «зрелых» техпроцессов из-за того, что Dimensity 700 и Dimensity 800 предназначены для использования в смартфонах начального и среднего уровня. Несмотря на это, производитель намерен уделить значительное внимание энергосбережению. Также они будут поддерживать новый стандарт связи 5G.
Презентация новых чипов планируется во втором квартале 2021 года. Предположительно, она состоится на Mobile World Congress 2021 — с 28 июня по 1 июля.
Планы по использованию вышеупомянутых процессоров в бюджетных устройствах подтверждаются анонсами производителей. 25 января Oppo объявил о разработке бюджетной модели OPPO A55 5G на базе Dimensity 700. Позже инсайдеры сообщили, что Realme тоже работает над новых смартфоном с использованием этого же чипсета. Ожидается, что он станет самым доступным устройством бренда с использованием 5G.
Ранее Mediatek презентовала свои флагманские процессоры Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Первый получит восемь ядер с конфигурацией «4 + 4». Места между собой поделят Cortex-A78 и Cortex-A55 с частотами 2,5 и 2,0 Ггц, а работать с ними будет графический ускоритель Mali-G77 MC9. Старший Dimensity 1200 получит компоновку ядер «1 + 3 + 4» с Cortex-A78 (3,0 ГГц), трёмя Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четырьмя Cortex-A55 (2,0 ГГц). За графику будет отвечать всё тот же Mali-G77 MC9.
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