Представлен смартфон Vivo Y74s 5G с камерой 50 Мп и чипом Dimensity 810

23 ноября 2021, 11:15

На прошлой неделе Vivo представила среднебюджетный смартфон Y54s, построенный на базе доступной 5G-платформы MediaTek Dimensity 700.

Теперь компания запускает более продвинутое устройство — Vivo Y74s может похвастаться более мощным чипсетом и более продвинутой основной камерой, которая, как и у младшей модели, совмещает всего два датчика.

Vivo Y74s основан на базе 6-нм чипсета Dimensity 810, который содержит два высокопроизводительных ядра Cortex-A76, шесть энергоэффективных Cortex-A55 и GPU Mali-G57 MC2. Процессор работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Ёмкость накопителя, выполненного по стандарту UFS 2.2, достигает 256 Гбайт.



В качестве экрана используется 6,58-дюймовая IPS-матрица, частота обновления которой составляет всего 60 Гц. Разрешение дисплея соответствует Full HD+. Тыльная камера Vivo Y74s представлена двойным модулем, который совмещает основной 50-Мп сенсор и 2-Мп датчик для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры, расположенной в каплевидном вырезе экрана, составляет 8 Мп.

Vivo Y74s питается от аккумулятора ёмкостью 4100 мА·ч, который поддерживает быструю 44-Вт зарядку. Смартфон может похвастаться 3,5-мм разъёмом для проводных наушников и сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Устройство работает под управлением Android 11 из коробки.



Vivo Y74s доступен в синем и чёрном цветах. Стоимость смартфона составляет $360.

(С) 3dnews.