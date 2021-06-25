Представлен смартфон Vivo V21e 5G с экраном Full HD+ и 64-Мп камерой

25 июня 2021, 12:15

Китайская компания vivo официально представила смартфон среднего уровня V21e 5G, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему FunTouch OS 11.1 на основе Android 11.



Аппарат оборудован 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, соотношением сторон 20:9, пиксельной плотностью 408 PPI (точек на дюйм) и частотой обновления 60 Гц. В область панели интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера, расположенная в небольшом экранном вырезе, снабжена 32-мегапиксельным датчиком. Сзади находится двойная камера с 64-мегапиксельным основным блоком и 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой.

Установлен процессор Dimensity 700, объединяющий восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 Гбайт.



Смартфон заключён в корпус толщиной 7,67 мм, а вес составляет 165 г. Питание устройство получает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки FlashCharge.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 340 долларов США.

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