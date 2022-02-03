Близится выход смартфона Vivo Y7x со 120-Гц дисплеем и чипом Helio G96

3 февраля 2022, 11:45

Интернет-источники сообщают о том, что китайская компания Vivo готовит к выпуску очередной смартфон среднего уровня — модель Y7x, построенную на аппаратной платформе MediaTek.

Говорится об использовании процессора Helio G96 с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,05 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Mali-G57 MC2 GPU.



По имеющейся информации, новинка получит 6,44-дюймовый дисплей, частота обновления которого составит до 120 Гц. Упомянут боковой сканер отпечатков пальцев.



Объём оперативной памяти составит до 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — до 256 Гбайт. Поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G) не предусмотрена. Смартфон будет поставляться с операционной системой FunTouchOS на основе Android 11.



Пока, к сожалению, нет сведений о конфигурации камер. Официальная презентация модели Vivo Y7x ожидается в конце текущего месяца или в начале марта. Цена составит около 240 долларов США.

По оценкам IDC, компания Vivo в 2021 году заняла пятое место в рейтинге ведущих мировых поставщиков смартфонов. Её доля составила приблизительно 9,5 %, а отгрузки в штучном выражении достигли 128,3 млн единиц.

(C) 3dnews.