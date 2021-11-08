Смартфон Vivo V23e получит процессор Helio G96 и тройную камеру

8 ноября 2021, 12:15

Сетевые источники раскрыли полные технические характеристики смартфона среднего уровня Vivo V23e, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время.



В основу аппарата ляжет платформа MediaTek. Речь идёт о чипе Helio G96 с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,05 ГГц. В состав изделия входят графический ускоритель Mali-G57 MC2 GPU и сотовый модем 4G.

Смартфон получит 6,44-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположится 50-мегапиксельная селфи-камера.



Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение. Это 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки.



Дактилоскопический сканер интегрирован непосредственно в область дисплея. Аппарат оборудован 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также портом USB Type-C.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки. Габариты составляют 160,87×74,28×7,36–7,41 мм, вес — 172 г.

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