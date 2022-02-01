Смартфон Vivo T1 5G в тонком корпусе дебютирует 9 февраля

1 февраля 2022, 10:45

Китайская компания Vivo сообщила о том, что 9 февраля состоится официальная презентация смартфона среднего уровня T1 5G. Основой новинки послужит аппаратная платформа Qualcomm.

Осенью прошлого года вышел смартфон Vivo T1. Он оснащён 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек, процессором Snapdragon 778G, 8/12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гбайт. Сзади располагается тройная камера в конфигурации 64 + 8 + 2 млн пикселей.



Модель Vivo T1 5G, как сообщается, будет оборудована чипом Snapdragon 695. Он содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.



Новинка будет заключена в тонкий корпус. Говорится о наличии эффективной системы охлаждения и тройной камеры, но её параметры пока не раскрываются.

Вероятнее всего, готовящийся смартфон получит экран Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Уже называется ориентировочная цена Vivo T1 5G — около 270 долларов США. В ближайшие дни разработчик обещает раскрыть дополнительные подробности об устройстве.

(С) 3dnews.