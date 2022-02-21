vivo V23 5G выходит на рынок Украины - первый смартфон, который меняет цвет

21 февраля 2022, 15:15

Компания vivo представляет в Украине новые смартфоны V23 и V23e. Стильные модели с 50 Мп фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступят в продажу 18 февраля 2022 года.

В период с 18 по 28 февраля на новые смартфоны действуют скидки.



Благодаря материалу корпуса vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности смартфона изменяется под воздействием ультрафиолета. Достаточно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зеленый.



Материал корпуса vivo V23, ставший результатом двухлетних разработок компании, открывает новые возможности для взаимодействия со своим устройством и безграничного творчества.



Грани новых моделей выполнены из приятного на ощупь авиационного алюминия. Подход к дизайну V23 серии искусно сочетает в себе оптимальные пропорции и эстетику без лишних деталей.



50 Мп – самое высокое разрешение селфи-камеры в смартфоне. Такое разрешение обеспечивает потрясающую детализацию фотографий и 4К видео. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта, смартфон позволяет делать прекрасные снимки высочайшего разрешения в условиях недостаточной освещённости.

Селфи-камера V23 поддерживает технологию непрерывного следящего автофокуса. Она позволяет сохранить чёткость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах.



Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благодаря этому все фото и видео будут максимально чёткими как при съёмке с рук, так и при использовании монопода.



В дополнении к 50 Мп модулю, фронтальная камера оснащена 8 Мп широкоугольным объективом. С его помощью в кадре поместится больше людей, что позволит сделать групповое селфи. Функция корректировки искажений сохранит лица всех людей на фото в естественном виде.



Двойная LED-подсветка для селфи позволяет создавать яркие автопортреты с естественным цветом лица даже в условиях абсолютной темноты (поддерживается в видеозвонках и стримах). Благодаря светодиодам двух цветов вы сможете выбрать, какой оттенок придать своим фото или видео.

Основная 64 Мп камера оснащена системой электронной стабилизации изображения (EIS), работающей совместно с гироскопом, чтобы дрожание рук при съёмке не влияло на качество картинки. Благодаря этому можно снимать превосходное видео без эффекта тряски даже в экстремальных условиях.



Улучшенные алгоритмы боке повышают качество портретных снимков с основной камеры. Матрица основной камеры GW1 отличается большей светочувствительностью и открывает широкие возможности для создания замечательных снимков при слабом освещении.



Основная 64 Мп камера одинаково хорошо справляется как с ночными пейзажами, так и с ночными портретами. Благодаря фирменному алгоритму многокадрового шумоподавления смартфон объединяет до 10 кадров в режиме ночной съёмки, чтобы снимки получались яркие и чёткие.



Для придания пейзажам большей выразительности добавлены новые стильные цветовые фильтры, созданные профессиональными фотографами специально для vivo.



Новая технология использует незадействованную внутреннюю память устройства в качестве оперативной для одновременной и плавной работы нескольких приложений.



Смартфон V23 может использовать дополнительные 4 ГБ из встроенной памяти (ROM) в качестве оперативной памяти (RAM).



Благодаря дополнительной памяти вы сможете запускать и использовать больше приложений одновременно, и на более высоких скоростях.



Модель V23 5G работает под управлением FunTouch OS 12 на базе Android 12 с поддержкой всех актуальных сервисов Google. За счет использования этого современного ПО смартфон будет долгое время получать обновления безопасности и оставаться актуальным.

Новые функции Android 12:• новые виджеты для главного экрана;• возможность ограничения доступа приложений к данным о точном местоположении;• возможность ограничения доступа приложений к камере и микрофону;• запуск Google Ассистент с помощью кнопки питания.Аккумулятор на 4200 мА•ч с ячейками меньшей плотности поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт, которая за 30 минут заряжает смартфон на 68% (62 минуты необходимы для полной зарядки). Специальный алюминиевый сплав позволяет смартфону меньше нагреваться, чтобы вы оставались на пике производительности.Младший смартфон серии отличается безрамочным 6,44 дюймовым AMOLED Halo дисплеем и стильным, изящным дизайном.Смартфон обладает выдающимися возможностями для создания качественных фото и видео. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп с автофокусом позволяет делать идеальные селфи в любых условиях. Основной блок камер, состоящий из 64 Мп модуля с автофокусом, 8 Мп широкоугольного объектива и 2 Мп камеры для макросъемки.Смартфон vivo V23e оснащен современным процессором и комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 Гб основной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 4050 мА•ч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт V23e всегда готов к работе.Новые смартфоны V23 серии поступят в продажу 18 февраля 2022 года.Модель V23 5G поступит в продажу в цветах «Солнечный спектр» и «Звездная пыль». Стоимость смартфона V23 5G с объемом памяти 256 ГБ составит 18 999 грн (16 999 грн с 18 до 28 февраля). Цена смартфона V23 5G с объемом памяти 128 ГБ составит 15 999 грн (14 999 грн с 18 до 28 февраля). Модель V23e в расцветке «Лунная тень» и «Танцующая волна» можно будет приобрести за 11 999 грн (10 999 грн с 18 до 28 февраля).