Представлен смартфон Vivo V23e за $375 для любителей селфи-съёмки

9 ноября 2021, 11:45

Китайская компания Vivo официально анонсировала смартфон среднего уровня V23e, информация о подготовке которого на протяжении последнего времени циркулировала в интернете.

Аппарат функционирует под управлением операционной системы FunTouch OS 12 на основе Android 11.

Устройство получило 6,44-дюймовый дисплей AMOLED формата FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Применена панель с частотой обновления 60 Гц. Непосредственно в области экрана располагается сканер отпечатков пальцев.



Смартфон ориентирован на любителей селфи-съёмки. Спереди находится 50-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Тыльная камера получила трёхкомпонентное исполнение: конфигурация включает 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (115 градусов) и 2-мегапиксельный модуль для получения информации о глубине сцены.



Использован процессор MediaTek Helio G96, работающий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт информации. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки через порт USB Type-C.



Аппарат имеет размеры 160,87 × 74,28 × 7,36–7,41 мм и весит 172 г. Упомянуты слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, приёмник GPS. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 375 долларов США.

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