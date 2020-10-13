Vivo показала концепт смартфона IFEA со съёмной селфи-камерой

13 октября 2020, 11:45

Компания Vivo разработала новый концептуальный смартфон IFEA со съёмным модулем фронтальной камеры, который получил престижную награду Red Dot Design Award.



Оригинальность концепции придаёт то, что камера может работать даже в отсоединённом состоянии, что подразумевает наличие в ней встроенной батареи, обеспечивающей автономное питание, а также адаптера для беспроводной связи со смартфоном. Камеру можно размещать на какой-либо поверхности для съёмки под любым ракурсом или, чтобы сделать селфи с большей аудиторией. Ею можно управлять удалённо со смартфона, в том числе, с помощью голосовых команд.

Вместе с Vivo IFEA предлагается несколько аксессуаров и механизмов поддержки с различными режимами работы для «повышения стабильности функционирования и хранения информации». Модуль камеры можно прикрепить к воротнику куртки или собачьему ошейнику для съёмки видео. По-видимому, есть также функция безопасности, которая, как у Samsung S Pen, предупреждает пользователя, если расстояние между телефоном и модулем камеры превысило допустимую величину.



Добавим, что речь идёт о концептуальном дизайне, и компания не планирует делать его коммерчески доступным в ближайшее время. Вместе с тем Vivo отметила, что, хотя телефон является всего лишь концепцией, она «продолжит оценку потенциального использования этой технологии в коммерческом телефоне». Так что концепция всё же имеет шансы стать реальностью.