Клавиатура Prestigio Click&Touch получила сразу 4 награды Red Dot Design Awards

9 апреля 2020, 12:45

В этом году компания Prestigio представила авторитетному жюри уникальную клавиатуру-тачпад Click&Touch и выиграла сразу 4 награды премии Red Dot Design Awards 2020.

Развитие бренда Prestigio идет в ногу с технологическими инновациями на рынке электроники, меняет представление о высоких технологиях и о том, как мы их используем. Залог этих достижений — постоянное стремление компании к созданию продуктов со стильным и в то же время практичным дизайном, ориентированным на пользователя. Разработки компании в этой области были отмечены в 2020 году – команда Prestigio получила сразу несколько премий Red Dot за клавиатуру Click&Touch c технологией Touch on Keys компании Clevetura.

Дизайн уникальной мультимедийной клавиатуры Prestigio Click&Touch признали лучшим в 4 номинациях:

• Компьютерные и информационные технологии

и

• ТВ и домашние развлечения;



• Смарт продукты (в категории ТВ и домашние развлечения);



• Инновационные продукты (в категории Компьютерные и информационные технологии).



Успех в таком количестве номинаций обусловлен тем, что Click&Touch представляет собой принципиально новый, удобный способ ввода информации и меняет индустрию привычных на сегодняшний день клавиатур и тачпадов, представляющих собой два разных устройства.

«Наша компания всегда на стороне высоких технологий и невероятных изобретений, опережающие время и поражающие фантазию. Способствовать цифровой трансформации и делать доступными лучшие решения для широкого круга украинцев – наша непрерывная цель. Именно поэтому мы гордимся сотрудничеством с брендом Prestigio и очень рады признанию нашего инновационного партнера среди профессионального мирового сообщества. Уверен, что вместе мы приумножим успехи друг друга и покорим новые профессиональные высоты», – отметил Виталий Мельниченко, генеральный директор компании АСБИС-Украина.

Премия Red Dot Award: Product Design предлагает дизайнерам и производителям со всего мира платформу для оценки своих продуктов. В 2020 году дизайнеры и компании из 60 стран представили на конкурс более 6500 продуктов. Международное жюри, в состав которого входят опытные эксперты из разных дисциплин, собиралось около 65 лет, чтобы выбрать лучшие дизайны года. Процесс вынесения решения длится несколько дней и основывается на двух основных критериях: жюри тщательно изучает всю предоставленную информацию, чтобы оценить не только эстетику, но и выбранные материалы, уровень мастерства, структуру поверхности, эргономику и функциональность. После бурных обсуждений они принимают решение о качестве дизайна продуктов. В полном соответствии девизу «В поисках хорошего дизайна и инноваций», награду получают только лучшие дизайны.

«Победители Red Dot Award доказали, что создали отличные продукты, достойные получения награды. Продукты завоевали жюри не только благодаря своей эстетике, но и благодаря своей несравненной функциональности. Своими дизайнами победители устанавливают новые стандарты в своей отрасли. Я хотел бы искренне поздравить их с успехом», - сказал профессор доктор Питер Зек, основатель и генеральный директор Red Dot.

Click&Touch объединяет возможности клавиатуры, тачпада и мыши, обеспечивая автоматический бесшовный переход от набора текста к управлению курсором. Мультимедийная клавиатура имеет функцию «умного подключения» и «понимает» в каком режиме работает пользователь, автоматически переключаясь между режимами.

Click&Touch позволяет работать быстрее, особенно когда требуется одновременно использовать клавиатуру и мышь. Простая ситуация: пока пользователь пишет важное письмо, ему звонят по Skype. Чтобы сбросить звонок мышью или тачпадом, нужно перенести руку, передвинуть курсор, нажать кнопку отмены вызова, выбрать окно сообщения и т. д. А с помощью Click&Touch можно отклонить ненужный диалог одним жестом. При просмотре сюжета клавиатура также позволяет изменить громкость или перемотать ролик или фильм, проведя влево и вправо по поверхности клавиш верхнего ряда.

Клавиатура-тачпад Prestigio Click&Touch, созданная по технологии Touch on Keys® от компании Clevetura, представляет собой идеальное сочетание формы и функциональности. Это технически сложный и визуально привлекательный продукт, с помощью которого управление смарт-телевизором, компьютером, интерактивной панелью, игровой консолью, планшетом и смартфоном становится проще. К клавиатуре Click&Touch можно подключить до 5 устройств одновременно через модуль Bluetooth, разъем Type-C и USB-приемник, не устанавливая дополнительное программное обеспечение. Настройка и управление функциями клавиатуры осуществляется через мобильное приложение Clevetura App, доступное магазинах Google Play и App Store.